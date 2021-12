El Municipio encara una nueva obra en la ciudad de Villa de Mayo

Durante su visita, Noe Correa charló con los vecinos como en cada recorrida. “Ellos están muy contentos por todo el avance que se viene realizando, no solamente aquí en Villa de Mayo sino en todas las ciudades y localidades de nuestro distrito. Venimos trabajando muchísimo por y para el vecino”, finalizó.

