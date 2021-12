El programa “Educación en valores” de San Isidro cerró el año con una jornada de arte

Y sumó: “Hoy los valores se expresan en el arte gráfico, música, deporte, en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces de la misma manera que se promociona un producto en las calles también es clave hacerlo con los valores. Desde la neurociencia estoy convencida que los buenos mensajes quedan en las neuronas y ayuda a ser mejor persona”. En ese sentido, la neurocirujana sostuvo que “los mejores mensajes son los que se transmiten a través de testimonios de vida. No hay profesores de valores, todos podemos aprender y transmitirlos. Solo debe haber un intercambio de corazón a corazón”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com