La pelea tuvo lugar en el andén central de la estación de José C. Paz entre dos individuos. Inmediatamente, desde el Centro de Monitoreo de la línea San Martín dieron aviso al 911 y al SAME, debido a que uno de ellos recibió una herida con un cuchillo.

Un hombre fue detenido luego de enfrentarse a golpes con otro y asestarle una herida de arma blanca en la estación José C. Paz. Toda la escena fue captada por las cámaras de seguridad de la línea San Martín.

Pelea en la estación José C. Paz terminó con un apuñalado

José C. Paz