Con gran éxito, San Fernando continúa reciclando “Botellas de amor” de plásticos de un solo uso

El Municipio realizó un nuevo envío de “Botellas de amor” de materiales no reutilizables separados por vecinos para confeccionar madera plástica como parte del plan integral Eco Sanfer para cuidar el medio ambiente. “Hoy enviamos 3 camiones a la planta de reciclado. Es un programa que tiene muchísimo éxito en San Fernando, donde los vecinos participan mucho y las campanas siempre se encuentran cuidadas”, dijo la concejal Eva Andreotti.

