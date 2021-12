El folclore se hizo presente en los jardines del Concejo Deliberante de Tigre

El concejal Rodrigo Molinos, por su parte, expreso su alegría diciendo que hacía muchos años que no veía tantos vecinos y vecinas en los jardines del Concejo Deliberante de Tigre, consolidando una marca ya registrada como la casa del pueblo.

En referencia a la convocatoria, el vicepresidente del Legislativo local, Fernando Mantelli, expresó: “Algunos creían que no íbamos a abrir más las puertas para eventos como este, pero tenemos planeado seguir haciéndolo porque estos jardines y este concejo es de todas y todos los tigrenses”. A su vez, agregó: “Me enorgullece poder compartir con todos el proyecto de ordenanza por el cual se nombrará al anfiteatro de la plaza de El Talar como Fernando Deglise, en honor a un gran folclorista tigrense”.