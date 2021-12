Se llevó a cabo una exitosa campaña de donación de juguetes en San Isidro

Norma López, vecina de la zona, comentó: “La verdad que los chicos y las familias necesitábamos de este tipo de festejos. Fue un año muy duro y generar estos encuentros me parece muy importante. Le agradecemos al municipio estas propuestas al aire libre y que necesitábamos tanto los vecinos”.

La red juvenil “Tomá la voz” organizó una recolección de juguetes en diferentes puntos del distrito. Luego los entregó en la Plaza Carlos Gardel, en un evento donde también participaron organizaciones no gubernamentales y otras entidades.