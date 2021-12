Ituzaingó: Se encuentra vigente el programa Familias Abrigadoras

El gobierno municipal, a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, informa a los vecinos y vecinas que se está llevando adelante el programa Familias Abrigadoras, a través del cual los niños y niñas en situación de vulnerabilidad son albergados por familias del distrito.

El programa tiene por objetivo brindar un espacio transitorio de protección y cuidado a las niñas, niños y adolescentes, que producto de la vulneración de sus derechos deben ser separados/as de su grupo familiar de origen, hasta tanto se resuelve su situación judicial y puedan integrarse nuevamente en su ámbito familiar u otro alternativo a fin de velar por su crecimiento en un marco de respeto por sus derechos.

Quienes deseen postularse como familias abrigadoras deberán cumplir los siguientes requisitos:

– No registrar antecedentes penales.

– No estar registrados/as en el listado de aspirantes a guarda con fines adoptivos.

– No estar registrado/a como deudor alimentario.

Las familias seleccionadas recibirán acompañamiento profesional durante todo el proceso en que alojen a las niñas, niños y adolescentes, como así también una beca para solventar los gastos económicos. Cabe destacar que el programa Familias Abrigadoras no implica adopción.

Para más información, comunicarse con la Dirección de Niñez y Adolescencia llamando, de lunes a viernes de 8 a 15, al 2120-1894 / 2120-1895; o escribiendo a [email protected]