Recibirán el año en una playa con delfines

Con 20 años de trayectoria, Asquinasi Comunicaciones, la agencia liderada por Ezequiel Asquinasi, tuvo sus inicios como agencia de prensa con más de 10 notas en la CNN en sus primeros años, creció incorporando los diferentes rubros y herramientas de comunicación, entre ellos el diseño, la publicidad no tradicional, las relaciones públicas e institucionales y el marketing digital. Asquinasi Comunicaciones brinda servicios a empresas y organizaciones con líneas de trabajo para el ámbito social, político y comunitario, así como cámaras y pymes. “Su mensaje llega a quien debe llegar” es su slogan y leit motiv.

