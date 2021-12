Los festejos terminaron mal: Conductor atropelló a jóvenes, chocó y lo atacaron a piñas y botellazos

Los testigos del hecho, lejos de intervenir para poner calma, se dedicaron a filmar lo ocurrido con sus celulares, y las imágenes rápidamente se viralizaron. En las mismas, no se ve presencia policial alguna.

La violencia social que reina en las calles de las grandes urbes de la Argentina no se toma descanso, ni siquiera en los días festivos. Esta mañana, en Merlo, jóvenes atacaron a un conductor que atropelló a algunos vecinos que festejaban la Navidad en la calle.