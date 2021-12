“Adelante San Martín” cerró el año con un brindis junto dirigentes y militancia

Verónica Dalmon, concejal de Adelante San Martín, agradeció el trabajo desarrollado durante el año a toda la militancia y, en particular, a Daniel y Ricardo Ivoskus; “siempre están ahí peleándola y marcándonos el camino al frente de este hermoso grupo, siempre sabiendo que podemos ir por más y que lo vamos a lograr”.

Por su parte, Manuel Terrádez llamó que evitar “la grieta que nos embrutece”. “Si ganamos la calle, si logramos convencer a cada vecino de que la Argentina que se viene se edifica a través de valores como la educación, como la innovación, como el diálogo, vamos a ganar la próxima elección, no tengan dudas”, añadió.