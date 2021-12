Una cooperativa de trabajo gestionada por personas que recuperaron su libertad

“Liberadxs L&L” es una cooperativa de trabajo que surge en el 2019 a través de Adrián Alfonso, el actual responsable y un ex liberado estudiante de Sociología del CUSAM, apoyado por su esposa Vanesa Rodríguez. Él tuvo la oportunidad de conocer a Waldemar Cubilla, quien con su apoyo, impulsó a Adrián a crear la cooperativa de trabajo dentro del Barrio Ejército de los Andes, Ciudadela, Tres de Febrero.

