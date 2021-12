Con el respaldo del Frente de Todos, se aprobó el presupuesto para el 2022 en Tres de Febrero

La posición contrapuesta del Frente de Todos fue plasmada en un despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que detallaba los puntos en desacuerdo y solicitaba, además, el cambio de dos artículos del anteproyecto original para limitar a un 30% el máximo de uso transitorio de los recursos de afectación especifica por parte del Ejecutivo municipal ante dificultades financieras. Los cambios solicitados no fueron aprobados por el oficialismo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com