Debut del pase sanitario en Hurlingham: El Municipio lo implementó en el concierto al aire libre de Turf y Miranda

La apertura musical sobre el escenario comenzó con una batalla de freestyle y continuó a puro baile con la presentación de los cuarteteros de La Groza. Luego, llegó el turno de la banda de rock liderada por Joaquín Levinton, que desplegó toda su potencia con clásicos como “Pasos al costado”, “Loco un poco” y “Yo no me quiero casar, y usted?”. El cierre del show estuvo a cargo de la exitosa banda de pop Miranda, que hizo bailar y cantar al público con hits como “Perfecta”, “Yo te diré” y “Don”.

El intendente Damián Selci estuvo presente y destacó: “Son tiempos difíciles, pero quisimos que Hurlingham no dejara de celebrar. La llegada de la Navidad nos vuelve a encontrar juntos, brindando, después de tanto tiempo que tuvimos que estar separados, hicimos mucho para que pudiéramos encontrarnos y estar bien. Hace pocos meses que asumimos, pero invertimos mucho en cultura, mucho en espectáculos y mucho en que la gente pueda reencontrarse”.