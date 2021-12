Según relató el portal “El primero noticias”, los disturbios comenzaron cuando se estaba llevando a cabo una inspección en los puestos del centro de José C. Paz, los cuales se hallan lindantes a las vías del ferrocarril.

Un violento hecho se produjo en la mañana del jueves, en el centro de José C. Paz, cuando un grupo de puesteros se enfrentó a golpes con efectivos de la Policía. Los incidentes dieron inicio luego de que uno de los vendedores agrediera a una inspectora municipal que le solicitó que corriera sus productos del paso peatonal.

Pelea en el centro de José C. Paz entre feriantes y la Policía

José C. Paz