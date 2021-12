Jorge Deantoni, reelecto como titular de la delegación San Martín y Tres de Febrero de La Bancaria

“Estamos contentos, porque hemos ratificado un proceso que se viene desarrollando desde hace 4 años y que no fue nada sencillo. Los primeros 2 años, fueron culminando el proceso de neoliberalismo en la Argentina, que para La Bancaria y para el conjunto de los trabajadores fue trágico; y los otros 2 años, se dieron en el marco de algo inesperado por todos, como la pandemia”, remarcó. A pesar de eso, indicó, alcanzamos los objetivos planteados. “Cuidamos a nuestros trabajadores y trabajadoras, siendo punta de lanza en generar los protocolos de cuidado para el trabajo bancario; también presentamos un proyecto en el Congreso vinculado al teletrabajo, algo complejo y sobre lo que hay que seguir legislando; y fundamentalmente pudimos mantener el poder adquisitivo del salario, con paritarias acordes a las circunstancias”, enumeró.

“Fuimos a las elecciones con una lista de unidad, encabezada por Sergio Palazzo, una brisa de aire fresco en el movimiento obrero, que propuso una organización que no solamente hace lo que tiene que hacer, que es defender a los trabajadores y trabajadoras, sino que también está comprometida con posiciones políticas”, señaló el secretario general de la delegación San Martín y Tres de Febrero del gremio bancario.