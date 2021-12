San Fernando premió a los participantes de su Liga de Fútbol Infantil y entregó kits deportivos

Y Lucila, de San Fernando, que concurrió a alentar al club Barrio Nuevo, agregó: “Mi hijo juega en la categoría 2012. Me encanta, porque lo saca un poco de la tecnología, el sedentarismo y la calle, está con sus amigos en una competencia sana. Hay cualquier cantidad de padres y nos encanta alentar a los chicos, que están felices. Sin ninguna duda, recomiendo las actividades deportivas que ofrece el Municipio que se portó. Las canchas y las instalaciones son excelentes y estamos muy conformes”.

Uno de los jugadores, Mesías Quinteros, dijo: “Este club me re gusta, es muy bueno, Me hice amigos, son todos compañeros. Estuve esperando todos los años salir campeón”.

Silvio Zacarías, entrenador de la categoría 2009 del club Malvinas Argentinas, manifestó emocionado: “Hoy jugamos la final, y llegamos después de tantos años de venir buscando esto; salimos campeones. Es incomparable, no sé como describirlo, y lo hicieron ellos, que son los que me escuchan y en cada entrenamiento le ponen la mejor onda. Hoy dio sus frutos y se ve la felicidad que tienen”.

Y su compañero Mauro agregó: “Venimos hace años con un proyecto de sumar a los chicos al deporte, y que sepan lo que es un viaje con los compañeros y disfrutarlo. Por suerte pudimos ganar. Es para destacar como se comportan los chicos y la forma en que juegan, no nos podemos quejar. Y entre Diego y yo vamos hablando con ellos y sumándolos al grupo de Fútbol que venimos formando, entre los dos dirigimos a los chicos que obtuvieron la medalla dorada en los Juegos Bonaerenses”.