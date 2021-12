“Vinieron a seguir trabajando, a darnos una mano, a poner el esfuerzo, que cada uno pone en su lugar de trabajo, para que el Estado no se paralizara y siguiera moviéndose”, remarcó.

Luego, se dirigió específicamente a quienes en plena pandemia continuaron asistiendo a sus lugares de trabajo en Casa Rosada, y dijo: “A cada uno de los que trabajó acá en ese tiempo, gracias porque los necesitábamos y no se quedaron en sus casas”.

“Ha sido un segundo año muy difícil, un año donde estuvimos permanentemente asediados por un virus que no nos dejó vivir la vida tal cual nos hubiera gustado vivirla”, señaló el mandatario en el “Patio de las palmeras” de la Casa de Gobierno.

“Cada una y cada uno de ustedes hicieron lo necesario para que todo siga adelante, para que el Estado no se detenga, para que las cosas funcionen, y todo funcionó”, remarcó.

El presidente agradeció a trabajadores y trabajadoras de Casa Rosada: “Hicieron lo necesario para que el Estado no se detenga”