Anunciaron el pago de un bono de 20 mil pesos para trabajadores de la administración pública de la Provincia

Además de la recomposición salarial, hubo avances en materia de calidad de las condiciones de trabajo, ya que en estos dos años se incorporaron a planta 3700 contratos de emergencia, 1900 becarios y 1137 profesionales de la salud; se eliminaron sumas no remunerativas que impactan positivamente en 13 mil agentes; y se amplió el régimen de licencias por maternidad, paternidad, adopción, atención de un familiar enfermo y fallecimiento.

El bono extraordinario es un concepto no remunerativo que se aplicará en diciembre en beneficio de los y las trabajadoras activas del Estado, incluyendo la administración pública provincial, docentes, personal de la Policía y Servicio Penitenciario y de carrera hospitalaria, entre otros, ascendiendo a un monto de 20 mil pesos cuyo pago es único.