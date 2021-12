Pase sanitario: ¿Cómo obtenerlo en la aplicación Cuidar?

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra el coronavirus en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado.

Si la persona tuviera síntomas compatibles y/o fuera contacto estrecho o confirmado de coronavirus, informado por el Ministerio de Salud, se bloqueará la aplicación y durante 10 días no podrá acceder a los certificados ni a otra sección aunque tuviera el esquema de vacunación completo.

Al ingresar a Cuidar cada usuario debe realizar un autodiagnóstico de síntomas relacionados con el coronavirus. Si no declara signos compatibles con la enfermedad, entonces podrá acceder al menú principal de la aplicación, donde encontrará la sección “Información de salud”. En esa opción tendrá la posibilidad de obtener los datos relacionados con su proceso de vacunación.

“Es clave que entendamos que hay que seguir vacunando para completar los esquemas y respetar todas las normativas impartidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Argentina tiene vacunas, están disponibles en todo el país, no esperemos para vacunarnos”, expresó Manzur.