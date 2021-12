San Fernando disfrutó un concierto navideño de coros góspel

Y Marisa, vecina de Beccar, concluyó: “La música me gusta, y este coro es parte de ella. Esto es especial por la fecha y las condiciones en las que vivimos, así que está bueno aprovechar, poder encontrarnos y disfrutarlo juntos”.

En cuanto a los espectadores, Candelaria, vecina de San Fernando, dijo: “Me encanta, me parece interesante que después de tanto tiempo encerrados se puedan hacer nuevamente festivales al aire libre. Esta época de Navidad es muy linda para mí y con este coro genial que suena tan bien”.