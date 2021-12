Los jóvenes del programa Tigre Educa cerraron el año con la intervención de un mural

En tanto, Sol Oliveira de Ricardo Rojas y también integrante de Tigre Educa, dijo: “Me parece una iniciativa excelente porque el programa alcanza a todo el municipio; y esta jornada me pareció muy creativa y divertida. Los voluntariados son muy interesantes porque ganas distintas experiencias y eso es muy lindo. Nos acompañaron mucho durante todo este tiempo; y hay gente de todas las edades, que también quiere estudiar y tiene familia; y esto nos ayuda un montón”.

Romina Galeano, vecina de General Pacheco y voluntaria del programa, comentó: “Estoy muy contenta por poder venir y pintar una escuela porque es algo que está buenísimo. La tutoría nos brindó mucho acompañamiento porque estudiar en pandemia fue muy difícil; y además tuvimos talleres que fueron de mucha utilidad. A nivel económico me sirvió además para poder costear gastos y estoy muy agradecida”.

Y agregó: “El establecimiento hace años que tenía algunos problemas de infraestructura escolar y con el Consejo Escolar lo hemos intervenido con refacciones en temas de humedad, hicimos un techo, cambiamos ventanas y rejas y seguiremos interviniéndolo para dejarlo en condiciones. Nuestro programa no solo brinda un incentivo económico, sino que también el acompañamiento a través de los tutores. Tenemos muchas expectativas para sumar más becados el año que viene y continuar con este trabajo para fortalecer las trayectorias de los chicos”.