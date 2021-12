Unidos en la campaña, separados en el Concejo Deliberante

Las diferencias que surgieron ayer en el Concejo Deliberante frente al tratamiento del proyecto que define los aumentos de tasas parecen haber reavivado la interna en el espacio, que parecía haberse calmado tras la lista de unidad y la posterior campaña electoral. Si bien es cierto que el bloque, mayoritariamente, coincidió en una postura, y que hubo unidad plena a la hora de rechazar el presupuesto, estas divisiones no colaboran con la vocación de llegar al gobierno local que tiene el espacio. ¿Se generarán nuevos acuerdos o prevalecerán las diferencias?

“No quiso sumarse al trabajo de sus compañeros de bloque, votando las modificaciones propuestas por su espacio, y fue a votar sin haber leído ni estudiado los temas”, señalaron, en off, fuentes del Frente de Todos de San Isidro, desnudando el malestar que se generó a raioz del voto de Bartolini.

“Pero las abultadas cifras que tiene el Municipio para administrar no se traducen en políticas públicas para el desarrollo”, aseveró Mateo Bartolini, y planteó que “la administración local no está al servicio de un programa de desarrollo de San Isidro, y como dato alarmante decide directamente desentenderse de las consecuencias que esto implica, menos trabajo y más desigualdad de oportunidades”.

Asimismo, destacó que el presupuesto de San Isidro es de más de 32 mil 683 millones de peso, “el más alto per cápita de toda la provincia de Buenos Aires”, con una fuerte inversión del gobierno nacional, que se reflejará en obras como un túnel en el cruce de la calle Almirante Brown, y la obra del aliviador Alto Perú, la obra de desagüe pluvial más importante de la democracia en San Isidro”.

“La fuerza política que gobierna San Isidro, liderada por Gustavo Posse, consiguió aprobar en el Concejo Deliberante un paquete económico que no termina de imprimir en San Isidro un modelo de desarrollo local para resolver los problemas de falta de trabajo, pobreza e impuestos desordenados”, afirmó.

Mediante un comunicado de prensa, Bartolini, quien encabezó la lista del Frente de Todos en el distrito y se referencia en el canciller Santiago Cafiero, justificó su postura de rechazo a las ordenanzas Fiscal e Impositiva y al presupuesto. “Lo que se aprobó hoy en el Concejo Deliberante no va a generar más trabajo ni va a reducir la pobreza”, sostuvo.