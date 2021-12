El Municipio de San Fernando acompañó el festejo de fin de año del Club Barrios Unidos

La concejal Eva Andreotti estuvo presente en la cena show familiar y en la entrega de premios a todas las categorías de su escuela de fútbol. “Los clubes de barrio y sociedades de fomento son tan importantes que, a pedido del intendente Juan Andreotti, el Municipio las acompaña porque son un lugar de encuentro para la familia, para hacer deporte y otras actividades”, expresó la edil.

Con motivo del cierre de fin de año del Club Barrios Unidos, la institución realizó un festejo en el que estuvo presente la concejal Eva Andreotti, quien destacó: “La verdad que todos los clubes y sociedades de fomento barriales trabajaron muy bien después de la pandemia, reencontrando a la familia en el club, para que los chicos participen y tengan un lugar de contención. Son tan importantes que desde el Municipio a pedido del Intendente Juan Andreotti realizamos un acompañamiento a estas instituciones fundamentales para los barrios del distrito, lugar de encuentro para la familia, para hacer deporte y otras actividades. Cerramos el año con gran alegría por habernos podido reencontrar”.

Acompañaron a Eva Andreotti los concejales Carlos Bergandi, Ana Hansen, Ignacio Pérez y Laura Triador.

Manuel “Manolo” Escobar, dirigente del club, dijo: “La verdad que estoy muy contento, es un día especial para nosotros. Estamos en la entrega de premios para los chicos, como todos los años. Este año fue muy especial, así que dos años que no se hizo por la pandemia. Hoy se pudo realizar, y lo bueno es que me acompañó la familia. Agradezco a la concejal Eva Andreotti por haber venido a compartir con nosotros”. “En el club hay 80 chicos, también tenemos fútbol fFemenino y una ‘escuelita’ para los que no llegaron a inscribirse, Las puertas del club están siempre abiertas para todos aquellos chicos que quieran participar. Antes esto era un campo donde entrenábamos a los chicos hasta que vino el Municipio, y nos ayudó haciendo algo muy importante acá, así se inició. Estamos muy agradecidos con San Fernando por habernos ayudado a hacer realidad este sueño”, concluyó.

En tanto, Alejandro “Pomelo” Villoldo agregó: “Este año fue muy especial, porque sólo trabajamos 4 meses pero bastante, porque a diferencia de otros años que arrancamos en marzo tuvimos que trabajar mucho para lograr lo de hoy, que estamos premiando desde la categoría 2015 hasta la 2008. Veremos el año próximo como arrancamos el campeonato; son entre 80 y 90 chicos por cada institución de San Fernando. A los chicos les encanta, vienen, cumplen siempre y tratamos de darles lo mejor”.