Otra vez cae el proyecto de electrificación del tren San Martín

Nuevamente, y como viene sucediendo desde hace décadas, volvió a caer la licitación para la electrificación del ferrocarril San Martín en su traza desde Retiro hasta Pilar. El organismo internacional, que financiaría, los trabajos argumentó cambios sustanciales en los últimos años desde la elaboración del proyecto, lo que genera riesgos técnicos y de costos. No obstante, desde el Ministerio de Transporte aseguraron que se relanzará la licitación del proyecto de mejora integral de la línea, y que sigue firme el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com