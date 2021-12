“Logramos reducir 12 puntos el aumento de tasas planteado por el oficialismo”, destacaron los concejales del Frente de Todos

Por su parte, Gastón Fernández tomó la palabra durante la sesión para comentar: “No nos permitimos ser parte de una escribanía, aportamos nuestra visión protegiendo a los vecinos”. La concejala Celia Sarmiento destacó que “el trabajo en consenso también incluye la ampliación de derechos de utilización de espacios en cementerios para quienes no puedan abonar dicha tasa, y mayores precisiones respecto a las eximiciones en algunas de las tasas ambientales”.

“Es una alegría que nos hayan escuchado y entendido que nuestro reclamo no es una cuestión partidaria, sino que representa la defensa de los intereses de los contribuyentes que, año a año, deben enfrentar tremendos incrementos en sus impuestos por encima de la inflación”, manifestó Durand.