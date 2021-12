Más familias de Morón podrán acceder a una vivienda digna

Por último, el Ghi concluyó: “Todo esto se complementa con lo que estamos haciendo en materia de construcción de nuevas viviendas. En pocos meses vamos a empezar un proyecto de 40 hogares en Barrio Seré, además de las que se realizarán en el marco del Procrear. El derecho a la vivienda no tiene que ser un privilegio de unos pocos, sino que tiene que ser la efectiva realización del sueño de todos y todas”.

El jefe comunal Lucas Ghi entregó dos actas de adjudicación provisoria y once boletos de compraventa de lotes fiscales a 13 familias del distrito. Los vecinos y vecinas fueron acompañados y asesorados por el Estado local para que logren conseguir la tenencia y seguridad legal de sus hogares.