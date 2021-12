En el Colegio Militar de El Palomar, el presidente encabezó el acto de egreso de los nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas

Acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, Fernández destacó: “Desde mi llegada al gobierno presté especial atención para que nuestras Fuerzas Armadas sean una institución atendida por el Estado, porque no hay ningún país en el mundo que pueda prescindir de sus fuerzas”.

“Ustedes no son una camada más, son una muy especial porque terminó de formarse en un tiempo muy singular de la humanidad”, expresó el mandatario en el inicio de la ceremonia, y al mismo tiempo agradeció a los jefes de las Fuerzas Armadas “por el modo en que ayudaron a enfrentar la pandemia” en el marco del Plan Manuel Belgrano, “que se movilizó para ayudar a nuestros compatriotas en un momento muy difícil”. “Todos los argentinos y todas las argentinas debemos estar agradecidos”, reflexionó.