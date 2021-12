La “Casa de día” para jóvenes de San Fernando tuvo su encuentro de fin de año

“Fue muy emocionante. Mis compañeros y yo pasamos por muchos problemas por el consumo y lastimamos mucho a nuestras familias. Por eso, terminar un año así dan ganas de seguir para terminar con esta droga que nos hace tan mal a todos, siempre con fe y ganas de salir adelante. No sé qué haríamos sin los coordinadores, porque cuando queremos bajar los brazos, ellos nos levantan y nos dicen que sigamos. Y la casa nueva es espectacular, con metegol, ping-pong, televisión, de todo. Nos ayuda mucho. También por los grupos que tenemos casi toda la semana para conversar sobre lo que nos pasa y sacamos las piedras de la mochila, sin ellos la ‘Casa de día’ no sería lo mismo”, concluyó Nacho.

Y Jazmín agregó: “Muy emocionados por la ayuda de nuestro grupo, estamos saliendo adelante y tuvimos más convivencia, compañerismo y muchas cosas nuevas también. Estamos bien y quiero que nuestro grupo y nuestros compañeros sigan adelante como yo también estoy tratando. Les deseo lo mejor para ellos, me encantó ver a las mamás felices”.