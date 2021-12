Sujarchuk, Ramil y Kreplak inauguraron el Centro de Atención Primaria “Juana Azurduy”

Ubicado en Las Azucenas y Los Perales, presenta 200 metros cuadrados destinados al ingreso de ambulancia y los distintos accesos, y el proyecto también incluyó la construcción de una casa médica para albergar al personal de guardia y de la nueva base del SAME. Esta histórica obra tiene como objetivo continuar el proceso de descentralización y fortalecimiento del sistema sanitario público del distrito, ofreciendo más y mejores prestaciones en los barrios, sin necesidad de trasladarse al casco céntrico de las distintas localidades.

El nuevo centro, que comenzará a funcionar oficialmente a partir de mañana, tiene una superficie de 350 metros cuadrados y fue construido con fondos municipales. Cuenta con clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, trabajo social y consultorio de IVE, entre otras especialidades. Asimismo, hay un sector exclusivo para vacunatorio, farmacia, tres consultorios con baño, una guardia con capacidad para dos camas, office de enfermería y base del SAME.