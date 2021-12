El Sindicato Municipal se solidarizó con los despedidos de la empresa Givaudan de Vicente López

Desde el sindicato conducido por Victorio Pirillo expresaron que “los trabajadores solicitaron la solidaridad y que el Ministerio de Trabajo proteja al sector más débil, garantizando la fuente de sustento de los que laboran y no sea tan dúctil con una multinacional como esta, que se caracteriza por girar al exterior los dólares que en la Argentina produce, explotando trabajadores”.

Además manifestaron que “pagan gran parte de sus remuneraciones en negro; terciarizan la contratación de trabajadores; y extienden el horario laboral no autorizando descansos y sin pagar horas extras ni ascensos de categorías violándose de manera reiterada leyes de carácter nacional”.