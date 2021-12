Primeros egresados del curso de electricidad de San Isidro

Uno de los alumnos, Ramiro Mamina, contó que este oficio es importante para los vecinos, ya que muchos pueden hacer instalaciones eléctricas o arreglos en su casa. “Me parece muy bueno el apoyo que nos brinda el Municipio, nos ayuda a crecer cada día un poquito más. Hace poco desarrollé una instalación en casa y gracias al curso me di cuenta que le faltaban algunos detalles”, expresó.

“Es fundamental brindarle herramientas a los vecinos, me genera orgullo ver cómo se capacitan sin importar la edad. Es un curso relativamente corto que ayuda a que puedan hacer o arreglar una instalación en sus casas o la de algún vecino. Además proporciona una salida laboral”, indicó Matías Véliz, profesor y electricista matriculado.

Mariano Acuña, director de la organización no gubernamental “Starte”, dijo: “La formación laboral es importante para los vecinos de la zona y estas capacitaciones son fundamentales. Me pone muy feliz ver a los chicos recibidos. Yo los acompañé todo este tiempo y vi cómo trabajaron para aprender este oficio”.

“Estamos muy contentos de cómo fue la recepción en los vecinos. Nosotros estamos para acompañar y apoyar a los jóvenes o adultos que quieran crecer. Cuando vinieron con el pedido del curso, no dudamos en brindarles las herramientas para que lo puedan comenzar”, afirmó la concejal de San Isidro, Macarena Posse, tras entregar los diplomas y dialogar con los alumnos de “La Sede”.

El Municipio les entregó a más de 40 vecinos del barrio Santa Rita de Boulogne y de La Cava de Beccar, diplomas por haber terminado el curso de electricidad que se dictó en simultáneo en “La Sede” y en la organización no gubernamental “Starte”. La actividad, organizada y producida por la Subsecretaría General de Cultura y Acción Social, busca capacitar a chicos y chicas en oficios y habilidades para favorecer la empleabilidad.