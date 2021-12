El presidente anunció un bono de 20 mil pesos para más de 350 mil trabajadores del Estado

La medida también abarca al personal que al mes de noviembre de 2021 realizaba una jornada laboral inferior a la prevista para su cargo. En ese caso, percibirá la suma fija no remunerativa no bonificable extraordinaria en forma proporcional a la prestación de servicios efectivamente realizada.

Se trata de una suma fija no remunerativa, no bonificable, extraordinaria y por única vez que alcanza a un universo de 350 mil 525 de agentes dependientes de las jurisdicciones y organismos del Poder Ejecutivo nacional y tiene un impacto presupuestario de 8763 millones de pesos.