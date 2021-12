Detienen en San Miguel a una banda de chilenos dedicada a los “escruches”

Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones de San Miguel, donde también fueron identificados, como resultado quedaron en calidad de aprehendidos 4 masculinos mayores de edad de nacionalidad chilena, y una femenina mayor de edad de nacionalidad Argentina.

Se hizo presente en el lugar el comisario y el personal de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones de San Miguel, quienes identificaron a los ocupantes y mediante testigo hábil, requisaron el vehículo encontrando varios destornilladores que utilizaban para forzar cerraduras de los domicilios y cometer robos mediante la modalidad “escruche”.