Masivo acto de cierre de la Mesa Peronista de Tres de Febrero

“Nosotros somos una expresión más del peronismo de Tres de Febrero y queríamos despedir el año con todas las expresiones que integran nuestro movimiento a nivel distrital. En esa dirección, convocamos sin excepción a todos los sectores. No actuamos con mezquindad ni con sectarismos, porque seguimos convencidos de que entre todos los peronistas tenemos que construir una victoria para gobernar nuevamente nuestro distrito en el 2023”, sostuvo.

El cierre estuvo a cargo de Horacio Alonso, único orador, quien no solo destacó el trabajo sino que además hizo un fuerte llamado a la unidad del peronismo distrital.