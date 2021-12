El Centro de Telesalud de San Martín inició la búsqueda de pacientes para que retomen sus consultas

En el caso de las personas que no puedan ser contactadas a través de llamadas telefónicas, se prevé la búsqueda a través del equipo municipal de promotoras y promotores de la salud.

En ese sentido, las operadoras y los operadores del Centro de Telesalud de San Martín se comunican de manera telefónica con quienes no asistieron a las consultas previstas, les ofrecen nuevos turnos y los vuelven a contactar 48 horas antes de la fecha fijada.

También, están contactando a las vecinas y los vecinos con diabetes, y niñas y niños menores a 5 años que no hayan asistido a un centro de salud durante el 2021.

En esta primera etapa, la población objetivo son las parturientas y recién nacidos/as que no hayan concurrido a la primera cita con el equipo de salud luego de recibir el alta hospitalaria.

El Centro de Telesalud de San Martín inició la búsqueda activa de pacientes que no asisten a los turnos para revincularlos al sistema de salud.

Con el objetivo de que las vecinas y los vecinos accedan a una atención sanitaria de calidad, el dispositivo municipal contacta a las personas que no hayan asistido a sus turnos médicos durante el 2021.