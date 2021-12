La Corriente Nacional de la Militancia de San Martín despidió el año

“Lo que pasó hoy en el Congreso nacional, donde los diputados de Juntos dejaron sin presupuesto al gobierno, era lo que podía pasar en San Martín si no triunfábamos en la elección”, comparó, y celebró el voto de confianza recibido el 14 de noviembre. “Si bien los vecinos volvieron a confiar en nosotros y logramos el triunfo, tenemos que entender lo que sucedió y trabajar para estar cada vez más cerca de la gente. Tenemos que seguir transformando la realidad de San Martín”, finalizó.

“Todos los años hacemos esta gran cena de la que participan compañeros y compañeras. El año pasado, por la pandemia, no pudimos reunirnos, y hoy, con un escenario sanitario más favorable, pudimos volver a reunirnos y abrazarnos de nuevo, cuidándonos con todos los protocolos”, contó Oscar Bitz.