Con un mensaje de unidad, Máximo Kirchner fue presentado como presidente del Partido Justicialista bonaerense

Y asistieron dirigentes gremiales como Roberto Baradel y Omar Plaini; el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez; la presidenta del INADI, Victoria Donda; el secretario general del Movimiento Oktubres; Gastón Harispe; el ex diputado Carlos Kunkel; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, entre otros dirigentes.

Además, participaron el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque; el diputado Mariano Cascallares; el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín; el funcionario bonaerense Juan Pablo de Jesús; el intendente de Merlo y presidente saliente del Partido Justicialista provincial, Gustavo Menéndez; el ex canciller Felipe Solá; la directora de AySA, Malena Galmarini; y la diputada Victoria Tolosa Paz.

“Tenemos un gran desafío por delante no sólo quienes tenemos responsabilidades institucionales, sino cada compañero. El peronismo de la Provincia es central para el Frente de Todos y no hay que cerrarlo, sino abrirlo”, indicó.

Recordó la “frustración” que sintió “en términos políticos y sociales pero también personales” cuando el ex presidente Macri tomó la decisión de tomar un préstamo con el FMI porque, después de la tarea sin descanso que Néstor y Alberto Fernández como jefe de Gabinete habían hecho “para desendeudar el país y sacarlo adelante”.

Celebró que poco a poco la economía “comienza a moverse”, afirmó que ello “costó mucho por las características del país que recibió el presidente Fernández”, pero destacó “la paciencia de parte de la gente” en ese proceso y opinó que no ocurrió lo mismo por parte de la oposición.

En tanto, Máximo Kirchner subrayó que el peronismo busca “poder construir un tiempo diferente para el país tras años muy duros para la Argentina, no sólo los cuatro de la presidencia de Mauricio Macri, sino los dos de pandemia que pareciera no querer irse y que tanto dolor trajo y tantas consecuencias económicas”.

Y remarcó: “Miremos 2023, va a ser nuestro y vamos a ganar, pero para hacerlo aprendamos lo vivido, escuchemos a nuestros vecinos, toda las voces, abramos los brazos y traigamos a los compañeros que se fueron, a los que no estuvieron con nosotros”.

Fernández recordó que cuando la ex presidenta “finalizó su mandato, el ingreso de los que trabajan y de los jubilados eran 20% más poderoso, había 23 mil pymes más, 7 puntos menos de desempleo y no le debíamos un peso al FMI”.

Además se reprodujo un material audiovisual en el que el fallecido ex presidente Néstor Kirchner se refería a su interés de trabajar en procura “de solucionar los problemas de la Argentina”, y que recibió una cerrada ovación por parte de los presentes.

La liturgia peronista -con la marcha de Antonio del Carril, bombos y banderas con las figuras de Perón, Evita, Néstor Kirchner y Cristina Fernández- estuvo presente en una jornada soleada en la que no faltaron representantes de todos los sectores que componen el Frente de Todos.

“Se puede salir para delante, ya lo hicimos una vez y tenemos que darnos la oportunidad de creer en nosotros mismos. Vamos a sacar el país adelante, cueste lo que cueste”, señaló Máximo Kirchner en uno de los tramos más salientes del discurso que pronunció en el sitio donde descansan los restos del ex presidente Juan Domingo Perón.