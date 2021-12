“El Estado está para hacer justicia, no para ser violento”, señaló el presidente Fernández

Tras descubrir la placa, el mandatario dirigió un mensaje a los familiares que se acercaron: “Todas las muertes ese día fueron injustas, no hubo ninguna muerte justificada y el dolor que ha causado en padres, hermanos, es enorme. Nosotros vamos a ocuparnos que el Estado repare el daño que causó, de eso no tengan dudas, pero tampoco tengan dudas que cuando sientan que la realidad les pesa demasiado, pídanos ayuda, hablen con nosotros”.

Además, subrayó que “hoy es un día triste, objetivamente es un día donde los argentinos nos enlutamos para recordar la muerte injusta de muchos argentinos y muchas argentinas”. “Estamos acá para rendirle tributo a las víctimas de la violencia institucional, que se desató en el mismo momento en que el pueblo salió a las calles a decir basta porque no aguantó más el pesar de un modelo económico que sólo traía pobreza, dañaba y postergaba el futuro de millones de argentinos”, agregó.

El mandatario enfatizó que “al cumplirse 20 años de aquellas jornadas, nos pareció propicio que el Estado nacional, institucionalmente, se hiciera cargo de lo ocurrido, que no pasara como un día más, como una marcha más de gente que busca reivindicar la memoria y busca la justicia que nunca llega”. “La justicia, en este caso, tardó en llegar 20 años y la verdad llegó mínimamente porque ninguno de los condenados fue condenado por los homicidios ocurridos, sino por delitos que me animaría a decir menores”, remarcó.

El jefe de Estado llamó a “desterrar definitivamente cualquier forma de violencia institucional y seguir preservando los derechos que tenemos en una República de hablar libremente y de quejarnos libremente”, a la vez que enfatizó: “En verdad, lo que tiene que hacer el Estado es escuchar, no disparar tiros”.

El presidente Alberto Fernández señaló este mediodía que “el Estado está para hacer justicia, no para ser violento, y menos para con los que reclaman legítimamente por sus derechos”, al encabezar un acto en Casa Rosada en homenaje a las víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001, al cumplirse 20 años de la salvaje represión ordenada por el Estado contra las protestas populares, que terminó con la vida de 39 personas en todo el país.

