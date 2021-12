Grave accidente en San Miguel terminó con un auto dado vuelta

El hecho tuvo lugar alrededor de las 8 de la mañana y obligó a personal de Defensa Civil, ambulancias del SAME y Bomberos Voluntarios a trabajar en el lugar. El tráfico quedó demorado por varias horas.

En la mañana del sábado, un grave accidente se produjo en la intersección de Balbín y Gaspar Campos. Si bien los primeros rumores hicieron referencia a que hubo un fallecido, esta información no fue ratificada. Varias personas resultaron heridas.