Tigre: Más familias se vieron beneficiadas con el crédito Casa Propia – Línea Construcción

Irina Shalom, de Don Torcuato Oeste, también beneficiada, dijo: “Estoy súper contenta porque esta es una posibilidad única. Muchos años viví en la casa de mis padres y ahora en la propia, cumpliendo un sueño. Esta debería ser una política que no se modifique porque hay muchos trabajadores que no tenemos acceso a un crédito porque son tasas impagables y tener esta posibilidad es maravilloso”.

Sofía Alberte, del barrio El Zorzal de General Pacheco, fue una de las beneficiadas con el crédito y expresó: “Venimos ahorrando hace muchos años y esto nos viene espectacular porque no lo esperábamos. Estamos muy agradecidos con el Municipio y la Provincia por este crédito a tasa cero. Siempre estuvieron muy atentos y nos acompañaron en todo el proceso para que pueda concretarse”.

Por su parte, Maggiotti afirmó: “Acompañamos al intendente Julio Zamora en la entrega de estos créditos. Ya se entregaron más de 30 mil en construcción y es un pedido que le hizo el presidente Alberto Fernández al ministro Jorge Ferraresi cuando asumió, con la idea de desarrollar distintas líneas de acción en lo que tiene que ver con la construcción de viviendas. En esta línea de créditos, es el Estado quien se pone al frente y no el sistema financiero quien define la tasa de interés. Además, es un crédito que le da previsibilidad a las familias argentinas que lo toman, a tasa cero y se ajusta por salario, sin cambiarle su calidad de vida”.

“Esta es una política clave del gobierno del presidente Alberto Fernández, que tiene una vocación muy clara de resolver los problemas que tenemos los argentinos. Estamos muy contentos de recibir al viceministro Santiago Maggiotti, para nosotros es muy importante solucionar los temas puntuales de los vecinos y la vivienda es uno de los valores más importantes que tiene una familia. Con los créditos que da el gobierno nacional, con una tasa muy baja y que sigue los salarios y no la inflación y un período de gracia de un año, realmente se hace muy beneficioso para los vecinos porque pueden construir su casa, seguir alquilando y que no signifique un trastorno recibir un crédito y empezar a pagarlo inmediatamente”, destacó Zamora.