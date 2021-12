Abel Venecia fue ratificado como secretario general del Sindicato de Municipales

“Por salarios dignos, estabilidad laboral, por nuestra carrera municipal, por mejores condiciones de trabajo, porque siga creciendo nuestro gremio. Por todo esto, la unidad es el camino compañeros”, expresó también y agregó: “soportamos una campaña de difamación y mentiras de quienes no cumplieron con su deber en la comision directiva. Nuestro compromiso es seguir trabajando para cada uno de nuestros compañeros”.

“Tambien a los que no nos votaron agradecerles a todos. Hoy como lo dijimos en nuestra campaña, la unidad de las trabajadoras y trabajadores municipales va a fortalecer el gremio para seguir la lucha por lo que aún nos falta”, señaló además el secretario general.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz llevó a cabo el acto eleccionario por el cual fue ratificado Abel Venecia como secretario general.

José C. Paz