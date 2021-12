“El año próximo será un gran año de gestión”, dijo Sujarchuk, y reiteró que continuará ejerciendo como intendente “todos los días”

Ariel Sujarchuk, el intendente en uso de licencia del municipio de Escobar y flamante presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, brindó una conferencia de prensa para comunicar el plan de gestión municipal para el año 2022, acompañado por el intendente interino, Alberto Ramil; y la presidenta del Concejo Deliberante María Laura Guazzaroni.

Sujarchuk destacó la importancia de su nombramiento para el organismo nacional, declarándose “agradecido al presidente Alberto Fernández por este nuevo cargo”. “Tuve muchos ofrecimientos y la verdad es que a mí me gusta ser intendente, y no voy a dejar de ejercer todos los días, pero esta propuesta tiene el desafío de lo fundacional, que es muy importante para la Argentina, y a su vez me deja seguir teniendo presencia en el territorio, que es lo que quería”, expresó el intendente en uso de licencia.

Esta licencia le permite al intendente presentarse a las siguientes elecciones del año 2023, habilitándose la posibilidad de continuar en el cargo, en caso de ser electo, y sobre esto Sujarchuk señaló: “En el 2023 voy a ser candidato, pero en marzo o abril les aviso a qué. Mientras tanto, voy a disfrutar este año, porque la verdad es que a la gente le importa ‘un comino’ que va a pasar en el 2023, quiere saber qué hacemos hoy”.

En su discurso, Ariel Sujarchuk mencionó importantes obras de infraestructura para el municipio de Escobar, como el plan para el saneamiento del arroyo Bedoya, la reforma integral de la Ruta Provincial 26, y la construcción de nuevos microestadios en las localidades de Maquinista Savio y Matheu. Al respecto, el jefe comunal sentenció: “En 2022 haremos obras como nunca antes en la historia de Escobar, el año próximo será un gran año de gestión”.

Por último, Sujarchuk manifestó que el municipio se prepara para incorporar el pase sanitario de vacunación contra el coronavirus. “Ya estamos comenzando con algunos trámites administrativos y comenzará a regir gradualmente, a partir del 21 de diciembre”, finalizó.