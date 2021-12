Soledad Martínez participó del evento de cierre de año de Responsabilidad Social Empresarial

Por noveno año consecutivo, se organizó este encuentro que reúne a más de 120 directivos y representantes de empresas del sector privado, que fueron distinguidas por su compromiso con la educación, la comunidad, la inclusión digital, el ambiente y el empleo joven. El evento estuvo conducido por la periodista y conductora de CNN, Nuria Am, y se realizó la entrega de Distinción 2020 y 2021 al grupo MAPFRE y a P&G.

This site is protected by wp-copyrightpro.com