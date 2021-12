Cerca de doscientas familias de Tigre realizaron la firma de sus escrituras

“Agradecemos al intendente Julio Zamora esta posibilidad de que a las personas que se nos complica económicamente, podamos acceder a la casa propia. En esta época de pandemia que uno está un poco asustado, pensé qué le iba a dejar a mis hijas y hoy tengo la tranquilidad de que si algo me sucediera ellas no tendrían que preocuparse por su casa”, comentó Silvia, vecina beneficiada de Ricardo Rojas.

La firma se realizó en el marco de la Ley Pierri, una operatoria de interés social para aquellas familias e instituciones sin fines de lucro que por cuestiones económicas no han logrado escriturar en forma particular. A lo largo del año, ya suman 252 documentos firmados, entre títulos de propiedad perfectos y protección a la vivienda. El trabajo se articula con la Escribanía General del gobierno de la Provincia y persigue el fin de llevar tranquilidad a las familias que regularizan de esta manera la situación dominial de sus viviendas.