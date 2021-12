Con el rechazo del Frente de Todos, Juntos aprobó ordenanzas que pautan los incrementos impositivos en Tres de Febrero

El Departamento Ejecutivo incorporó un sistema de “nomencladores” que fijará los valores de cada tributo por unidades y no por pesos, lo que, según indicó el concejal del oficialismo Marcelo Bello, “baja la presión tributaria en Seguridad e Higiene del 5,7 al 5,3 por ciento, y también logramos progresividad para la Tasa de Servicios Generales”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com