Sujarchuk y Ramil participaron del acto de colación de la tercera camada de ingresantes al Colegió Ramón Cereijo

“Es un día de grandes emociones, éxitos académicos y progresos sociales. Con el ingreso de la tercera cohorte se completa el 50 por ciento de la matrícula en un colegio que tiene excelencia académica, una gran comunidad educativa y perspectiva de cara al futuro. Por eso agradezco en primer lugar a todas las familias por la confianza, ya que es el colegio de la Universidad de Buenos Aires con mayor ratio de aspirantes por vacantes. En segundo lugar, a todo el plantel que ha trabajado de manera excepcional en condiciones que también fueron excepcionales, porque este colegio comenzó a funcionar cuando no había presencialidad y aún así tuvo logros muy positivos. Por último, les pido a todos que participen y se involucren para empoderar la educación pública. Abrimos la iniciativa a toda la sociedad para que sea realmente un pilar de calidad educativa”, expresó Sujarchuk, quien estuvo acompañado por el rector del establecimiento, Leandro Rodríguez; la vicerrectora Victoria Serruya; y autoridades municipales.

