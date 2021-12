Zamora: “El empleo será el eje central de la agenda pública del Municipio de Tigre para el próximo año”

Mónica, vecina que recibió el certificado de pastelera, comentó: “Esto me ayuda a encontrar una salida laboral y lograr ser productiva para llevar un plato de comida a mi casa. El Tigre Instituto Formativo es una política muy buena, yo hace años que concurro y todos los cursos son muy buenos, como también los profesores que nos enseñan”. Por su parte, Maribel, quien obtuvo su diploma en barbería, dijo: “Fue algo nuevo porque lo hicimos de manera virtual, pero los docentes lo pudieron adaptar muy bien. Estoy agradecida con el Municipio de Tigre porque en estos tiempos complicados nos dieron una mano para seguir creciendo”.

Durante 2021 se brindaron cursos de los rubros estética, gastronomía, administrativos y comunicación digital, informática, textiles, construcción, manualidades y artesanías. Este año, además, el intendente y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional formalizaron la firma de un convenio para aumentar la propuesta de las capacitaciones con herramientas en economía del conocimiento e innovación tecnológica, como desarrollo de aplicaciones en Android, diseño de página web, automatización industrial, robótica, programación C# y reparación y mantenimiento de impresoras 3D.