Perdió el control de su auto y terminó dentro del Hipódromo: Se dio a la fuga

El conductor, que resultó ileso gracias a que se activaron los airbag del vehículo, dejó abandonado el rodado, y aseguran que se fue del lugar en otro auto. Por tal motivo, aun no se le pudieron realizar los exámenes toxicológicos pertinentes.

Aparentemente, el conductor de una camioneta marca BMW perdió el control de su vehículo, que volcó y terminó dentro del predio del Hipódromo, no sin antes voltear un poste de electricidad provocando la caída de varios cables.

Ocurrió en horas de la mañana de hoy. El conductor dejó abandonada su camioneta y se fue del lugar en otro vehículo. Aún no fue identificado.