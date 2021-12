UTEP Tres de Febrero: “Queremos que las políticas públicas lleguen a nuestros trabajadores”

Denuncian que desde hace años no.

En temporadas de altas temperaturas, sufren cortes de los servicios básicos e indispensables, como el agua y la luz, crecen los basurales y rebalsan las cloacas. Por esto es que también se exige la implementación de un sistema de reciclado con inclusión social en el que se reconozca el aporte de los cartoneros y cartoneras del distrito. El salario promedio de los trabajadores no cubre la canasta básica de alimentos y ya que se busca pasar unas fiestas con pan en las mesas, es que se pide una canasta navideña para los trabajadores y trabajadores de los espacios sociocomunitarios.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Tres de Febrero resiste hace tiempo a las políticas del intendente Diego Valenzuela, quien de hecho no se encontraba en el edificio cuando se entregó el petitorio. Para los trabajadores populares que sufren el abandono municipal en sus barrios, es costumbre.