Beto Ramil encabezó la entrega de diplomas del curso municipal de lenguaje de señas

Tras la creciente convocatoria, en agosto se abrió un nuevo taller para el primer nivel de aprendizaje. La inscripción se realizó a través de la plataforma Escobar 360, alcanzando en pocos días un total de 3200 anotados. Esta vez, participaron no sólo vecinos y vecinas de todo el distrito, sino también de otros municipios de la provincia de Buenos Aires e incluso de Córdoba, Santa Fe y Chubut.

This site is protected by wp-copyrightpro.com